Уфа, , 12:31 — REGNUM Мужчину осудили за избиение своих падчериц в Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что летом прошлого года в ночное время 38-летний обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. Он нанес телесные повреждения своим падчерицам пяти и одиннадцати лет из-за того, что они не выключили свет в комнате. В результате у одной из девочек он сломал руку. Детей доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения легкого вреда здоровью, а также причинения вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемый признал свою вину.

В результате суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на три года два месяца в колонии-поселении.

Сообщается, что мать несовершеннолетних детей была лишена родительских прав. Сейчас девочки находятся под опекой своего родственника.

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