Филадельфия, США, , 12:30 — REGNUM Во время беспорядков, которые начались в Филадельфии после того, как сотрудники полиции застрелили 26 октября молодого афроамериканца Уолтера Уоллеса, правоохранителями было задержано 172 человека. Об этом 29 октября сообщает телекомпания CBS со ссылкой на данные властей.

При этом, как сообщила комиссар полиции города Даниэль Аутло, 28 октября в городе был задержан 81 человек, включая тех, кто нападал на сотрудников полиции, и из этого числа 53 человека обвиняются в кражах.

В то же время, уточняется, что за два дня беспорядков в Филадельфии было ранено 50 полицейских, 23 из которых получили повреждения 28 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в грабежах магазинов в Филадельфии, начавшихся после беспорядков, которые произошли в городе после того, как сотрудники полиции застрелили афроамериканца, приняли участие около 1 тыс. человек.