Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге пьяный водитель иномарки, пытаясь скрыться от полиции, не справился с управлением и врезался в припаркованный автобус. В результате пассажир неадекватного водителя погиб на месте. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге пьяный водитель убил пассажира, скрываясь от полиции. Группа в ВК «ДТП и ЧП СПб».

Смертельное ДТП произошло ночью 29 октября в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Около 00:30 часов у дома 1 по 6-му Верхнему переулку сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить автомобиль Mazda за нарушения ПДД. Однако водитель на знак сотрудника госавтоинспекции не отреагировал и попытался скрыться.

«Вскоре нарушитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со стоявшим автобусом. В результате ДТП скончался 28-летний пассажир автомобиля «Мазда», — рассказали в ведомстве.

Водитель иномарки был задержан, им оказался 29-летний неработающий петербуржец с признаками алкогольного опьянения. Ему также понадобилась медицинская помощь.

По факту аварии проводится разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.