Изобильный, Ставропольский край, , 12:24 — REGNUM Житель Изобильненского городского округа Ставропольского края, ведущий асоциальный образ жизни, устроил пожар в своей квартире. В результате жильцам дома нанесен материальный ущерб, сообщил на своей странице в Instagram глава горокруга Владимир Козлов.

Пожар произошел накануне, 28 октября, в многоквартирном доме в поселке Солнечнодольске по вине жильца, страдающего алкоголизмом. К ликвидации происшествия было привлечено пять машин противопожарной службы. На время тушения весь подъезд дома был эвакуирован.

«По вине жителя, который страдает алкоголизмом, загорелась квартира. К счастью, жертв нет, но имуществу жильцов нанесен очень серьезный ущерб, и вряд ли он будет компенсирован этим человеком», — написал Козлов.

Мэр отметил, что местной власти необходимо выработать план действия для недопущения подобных происшествий и заверил, что возьмет вопрос под контроль.

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