Дятьковский район, , 11:56 — REGNUM Два человека погибли при опрокидывании транспортного средства в Дятьковском районе Брянской области. Самодельная машина была не зарегистрирована, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчины на самодельном незарегистрированном транспортном средстве уехали 28 октября в лесной массив недалеко от посёлка Старь. По предварительной информации, 58-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги, машина перевернулась. Мужчина и его 68-летний пассажир от полученных травм скончались.

По данным полиции, водитель не имел права управления транспортными средствами.