Кызыл, , 11:51 — REGNUM За девять месяцев с начала года в столице Тувы Кызыле ликвидировано шесть наркопритонов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, такие помещения представляют угрозу не только жителям соседних домов и квартир, но и всего района.

В связи с этим в мэрии призвали горожан быть бдительными и, в случае обнаружения подобных мест, сообщать об этом в полицию. Отмечается, что притон можно определить по таким признакам, как наличие резкого и специфичного запаха, наличие шприцов в подъезде или во дворе, а также появление незнакомых, подозрительных лиц.

«Владельцы наркопритонов, как правило, нигде не работают, сами употребляют наркотики и алкоголь, ведут антиобщественный образ жизни», — добавили в администрации.

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