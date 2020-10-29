Варшава, , 11:42 — REGNUM В городах Польши продолжаются акции протеста против решения Конституционного суда об ужесточении запрета права на аборт. Вечером 28 октября во Вроцлаве демонстранты подверглись нападению группы неизвестных примерно из 40 человек. Нападению также подверглись двое журналистов. Об этом передает Onet.pl.

Протестующие сообщили, что нападавшие были в масках на лицах, поэтому с точностью не определены их личности. По словам демонстрантов, неизвестные появились одновременно в разных частях Вроцлава. Они полагают, что под масками могли прятаться националисты и правые активисты, которые, наоборот, поддерживают запрет на аборты.

В какой-то момент неизвестные напали на демонстрантов и начали оттеснять их с площади. Протестующих стали использовать камни, чтобы отбиться. В ответ в протестующих были запущены пиротехнические ракеты.

Из сообщений следует, что среди нападавших были также два журналиста, которые освещали акции протеста в тот вечер.

Напомним, на днях один из лидеров польских националистов призвал главу МВД республики выдать им экипировку и «необходимое оборудование» для того, чтобы бороться с протестующими.

22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования.

Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. В ряде случаев демонстрации сопровождались стычками, а также беспорядками.