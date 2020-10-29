Телави, Грузия, , 11:20 — REGNUM В Грузии в селе Нукриани Сигнахского муниципалитета (Кахетия) на рассвете 29 октября прогремел взрыв в здании местной администрации. Об этом сообщает агентство Report.

Как рассказали журналистам местные жители, взрыв повредил входную дверь и окна в здании. Кроме того, был поврежден установленный там банкомат. На месте работают криминалисты. Были ли похищены деньги, не сообщается.

Представитель мэра Сигнахи в селе Леван Крацашвили сказал журналистам «Общественного телевидения», что взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа.

По информации пресс-службы МВД Грузии, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 187 «Повреждение или уничтожение имущества».