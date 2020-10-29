Лесозаводск, Приморский край, , 11:16 — REGNUM В Приморье завершилось следствие по уголовному делу в отношении 17-летнего ученика одной из школ Лесозаводска, которого обвиняют в угрозе убийством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ региона.

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В ходе следствия установлено, что 25 декабря 2019 года обвиняемый, будучи в классе, узнал от учителя о полученной оценке в три балла за полугодие по английскому языку.

Он в оскорбительной и агрессивной форме высказал педагогу слова угрозы убийством, хватался за стул и преградил путь выхода из класса партой. На требования успокоиться, одиннадцатиклассник не реагировал. Учитель была напугана и угрозу убийством восприняла реально, так как у неё имелись все основания опасаться осуществления такой угрозы.

В ходе предварительного следствия выпускник выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда. Он подал ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа.

С учётом того, что подросток первый раз совершил преступление и возместил вред, ходатайство удовлетворено. Учитель не возражает против принятого решения.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения.

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