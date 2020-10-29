Волгоград, , 10:58 — REGNUM Мужчина, выпавший накануне из окна инфекционного госпиталя, скончался 29 октября в реанимации больницы № 15 Волгограда. После падении медики диагностировали у него тяжёлую черепно-мозговую травму, перелом таза, бедра и обоих лучезапястных суставов.

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Пациент поступил в городскую больницу № 1 в Кировском районе с подтверждённым положительным тестом на коронавирус. Утром 28 октября он покинул грязную зону в госпитале, поднялся на третий этаж. Через некоторое время мужчину обнаружил под окнами дежуривший врач-хирург, который оказал ему первую помощь. Пациента экстренно перевели в реанимацию 15-й больницы.

По некоторым данным, мужчина несколько дней находился в подавленном состоянии из-за семейных неурядиц, сообщает издание «V1.ru».