Киев, , 10:48 — REGNUM В киевской больнице скончался коммунальщик, пострадавший во время плановых работ в коллекторе. Об этом сообщил телеканал «1+1».

Журналисты отмечают, что 61-летний сварщик оказался одним из трёх человек, пострадавших от гидроудара.

По уточнённым данным, работники предприятия «Киевводоканал» снимали заглушку с канализационной трубы, когда оттуда под большим давлением вырвалась струя жидкости. Поток сбил людей с ног и протащил 40 метров по трубе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что коммунальщики пострадали в результате взрыва газа.

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