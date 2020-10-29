Черемхово, Иркутская область, , 10:32 — REGNUM С 29 октября на территории Иркутской области возобновились поиски самолёта Ан-2 из Бурятии с шестью пассажирами на борту. Как сообщает официальный сайт регионального ГУ МЧС РФ, в состав поисковой группы вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, Министерства обороны РФ, областной пожарно-спасательной службы. На основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолёта установлено наиболее вероятное место его нахождения.

Поиски будут проводиться по разработанному плану в течение четырёх дней в Черемховском районе. Вертолётом авиакомпании «Ангара» будут совершаться облёты секторов с целью осмотра местности для определения подходящих мест для высадки специалистов и дальнейшего мониторинга с помощью беспилотного летательного аппарата. Координация работ будет осуществляться оперативным штабом под руководством правительства Иркутской области.

Всего во время поисковой операции с помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч кв. км на территории Бурятии и Иркутской области, беспилотными летательными аппаратами — около 1,7 тысяч кв. км. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах Республики Бурятия и в Черемховском районе Иркутской области обследована территория площадью 685 кв. км.

Как уже сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту пропал 19 июля 2020 года в ходе облёта территории Тункинского и Окинского районов Бурятии. Инициатива возобновления поисков в Черемховском районе Приангарья принадлежит иркутскому губернатору Игорю Кобзеву. По его словам, биллинг показал, что, возможно, последний телефонный звонок с воздушного судна происходил именно оттуда.

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