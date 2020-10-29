Красногорск, , 10:33 — REGNUM Межрегиональный канал поставки в Московский регион особо ценных видов морских биологических ресурсов, которые занесены в Красную книгу, пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан совместно с подразделениями центрального аппарата ведомства. Об этом 29 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, следовавший из Дагестана под управлением гражданина РФ грузовой автомобиль был остановлен на 37-м километре Ярославского шоссе.

«В ходе досмотра транспортного средства в оборудованном тайнике обнаружено и изъято 377 экземпляров осетровых видов рыб общим весом около 1,5 тонны оценочной стоимостью свыше 4 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что оценочная стоимость изъятой осетрины составляет около 4 млн рублей и что в настоящее время она помещена на хранение в местное управление Федерального агентства по рыболовству. По данному факту принимается процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября стало известно, что омские судебные приставы взыскали с жителя Нижнеомского района уголовный штраф в размере 500 тысяч рублей за незаконную охоту.