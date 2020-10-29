Соледар, ДНР, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы четыре случая нарушения перемирия со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 29 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, обстрелы велись на горловском, донецком и мариупольском направлениях. Боевики ВСУ применяли миномёты калибра 82 мм, гранатомёты АГС и РПГ. Всего было выпущено 18 единиц боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Набережное, Железная Балка, Яковлевка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в состав украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) был назначен некий «эксперт» Алексей Арестович, известный тем, что активно разжигал ненависть к жителям региона, особенно в 2014—2015 годах.

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