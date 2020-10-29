Варшава, , 10:29 — REGNUM В офисе депутата от правящей консервативной партии «Право и справедливость» Михала Яха в Тшебятуве (Западно-Поморское воеводство) были разбиты окна, сообщило 28 октября TVP 3 Szczecin.

«Полиция сообщает, что окна были разбиты незадолго до марша протестующих. У меня уже несколько лет есть офис возле церкви в центре города, и никогда ничего подобного не было. Не говоря о разбитых сегодня окнах, я хочу напомнить, что уже несколько дней стены здания офиса разрисованы баллончиком, хотя это историческое здание. Это какое-то варварство», — сказал политик.

На фотографиях здания, где расположен офис депутата, после нападения можно увидеть разбитые окна и поминальные свечи у входа. Кроме того, на стенах расположены надписи баллончиком и плакаты с лозунгами за право на аборт.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял решение, которое признает неконституционным проведение абортов в случае выявленных у плода патологий. Данный вердикт вызвал противостояние в обществе, антиправительственные акции протеста, а также ряд столкновений, которые заканчивались ранениями.