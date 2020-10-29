Бековский район, , 10:35 — REGNUM В Пензенской области прокуратура выявила нарушения в организации школьного питания в ряде образовательных учреждений Бековского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Горячее питание детей организовали во всех школах района. Однако в пищеблоках образовательных учреждений выявлены отдельные нарушения санитарно-эпидемиологических требований: суточные пробы хранятся менее 48 часов; к работе допущены повара, не прошедшие своевременно аттестацию и профессиональную гигиеническую подготовку; не на все пищевые продукты представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность; для питания детей используют посуду со сколами и многое другое.

По итогам прокурорской проверки в отношении директоров пяти школ возбуждены дела об административных правонарушениях. Начальнику управления администрации Бековского района и директорам школ внесены представления.

ИА REGNUM напоминает, нарушения при организации горячего питания в школах в Башкирии выявлены во время выездных проверок. В столовых восьми школ Дуванского, Мечетлинского, Илишевского, Шаранского, Буздякского и Иглинского районов, а также Уфы проверяющие обнаружили продукты с истекшим сроком годности. Были выявлены и другие нарушения.

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