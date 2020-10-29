Ярославль, , 10:11 — REGNUM Житель Московской области подозревается в причинении смерти по неосторожности на охоте в Ростовском районе Ярославской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Ярославской области.

Охотничье ружье Pixabay.com

«24 октября текущего года 64-летний подозреваемый находился на охоте в Ростовском районе Ярославской области совместно со своим знакомым, 65-летним местным жителем, а также иными охотниками. Расположившись «на номере», подозреваемый произвел выстрел из карабина по бегущему кабану, попав при этом в своего знакомого, находившегося в 300-метрах от него. С полученным огнестрельным ранением груди мужчина был госпитализирован в Ростовскую ЦРБ, где на следующий день, несмотря на предпринятые усилия, скончался», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемого находится на подписке о невыезде. В Ярославской области люди гибнут на охоте каждый год.