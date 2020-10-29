Красноярск, 29 октября 2020, 10:08 — REGNUM В заповеднике «Столбы» в пригороде Красноярска в ночь на 29 октября пропал 53-летний мужчина. Информацию о пропавшем, которую волонтёры распространили в социальных сетях, также опубликовали некоторые местные СМИ.
Сообщается, что Виталий Иванович О. ушёл на «Столбы» утром 28 октября. 29 октября, в 02:42 по местному времени, он позвонил родственникам и сообщил, что заблудился и ориентировочно находится в районе Четвёртого Столба.
По последним данным, на 13:45 29 октября обнаружить мужчину ещё не удалось.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просим сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону
Приметы пропавшего: возраст 53 года (выглядит на 50 лет), среднего телосложения, рост 180 см, волосы короткие, седые. Был одет в зелёную куртку, тёмно-серые брюки, коричневые кожаные полуботинки, на голове тёмная шапка. С собой имел зелёный рюкзак и телефон.