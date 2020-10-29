Красноярск, , 10:08 — REGNUM В заповеднике «Столбы» в пригороде Красноярска в ночь на 29 октября пропал 53-летний мужчина. Информацию о пропавшем, которую волонтёры распространили в социальных сетях, также опубликовали некоторые местные СМИ.

Сообщается, что Виталий Иванович О. ушёл на «Столбы» утром 28 октября. 29 октября, в 02:42 по местному времени, он позвонил родственникам и сообщил, что заблудился и ориентировочно находится в районе Четвёртого Столба.

По последним данным, на 13:45 29 октября обнаружить мужчину ещё не удалось.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просим сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону 8 (391) 266-74-23 или волонтёрам по телефону 8 950 996-60-66 .

Приметы пропавшего: возраст 53 года (выглядит на 50 лет), среднего телосложения, рост 180 см, волосы короткие, седые. Был одет в зелёную куртку, тёмно-серые брюки, коричневые кожаные полуботинки, на голове тёмная шапка. С собой имел зелёный рюкзак и телефон.