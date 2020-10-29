Уфа, , 09:56 — REGNUM Вопросы по 126 проблемным жилым домам, в которые заселятся свыше 7500 человек, нужно решить к 2023 году в Башкирии. Об этом сообщил и.о. министра строительства и архитектуры региона Рамзиль Кучарбаев на «Стройчасе» в республиканском правительстве.

По его словам, в текущем году будут завершены мероприятия по 28 проблемным объектам строительства. Таким образом, будут восстановлены права 842 дольщиков. А 192 человека уже поселились в своих квартирах.

Кучарбаев отметил, что благодаря совместной работе с федеральным Фондом защиты прав участников долевого строительства в текущем году были подписаны соглашения по 87 проблемным домам. Таким образом, будут решены проблемы более четырех тысяч дольщиков. При этом, по 54 домам уже начали выделять субсидии на их достройку либо выплачивать компенсации. По остальным проблемным домам сотрудники Фонда ведут проверку документов застройщиков.

По словам Рамзиля Кучарбаева, в ближайшее время планируется заседание Наблюдательного совета Фонда, на котором ожидается принять решение по объектам «Миловского парка».

Читайте ранее в этом сюжете: Около 19 тысяч обманутых дольщиков в Москве получили ключи от квартир