Ереван, 29 октября 2020, 09:35 — REGNUM Утром 29 октября подразделения ПВО армии обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР) уничтожили турецкий беспилотный летательный аппарат «Байрактар». Об этом 29 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Twitter.
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«Подразделения ПВО Арцаха (НКР — ред.) уничтожили очередной турецкий ударный беспилотник «Байрактар», — говорится в сообщении Степанян.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что военные действия в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе продолжались на протяжении 28 октября и в ночь на 29 октября.