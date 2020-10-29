Кемерово, , 09:01 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет местная жительница, обвиняемую в убийстве родственников общеопасным способом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, ей предъявлено обвинение по двум статьям — убийство двух и более лиц, а также поджог.

По данным следствия, 34-летняя женщина проживала с отцом, тогда как с матерью жила её младшая сестра. Обвиняемая призналась, что много лет чувствовала обиду на мать, считая, что та её не любит.

«Находясь в алкогольном опьянении, она решила припугнуть родственников и подожгла шторы на выходе из жилища. При этом обвиняемая знала, что младшая сестра ввиду болезни самостоятельно не передвигается», — отметили в ведомстве.

Пожарных вызвали соседи. Прибывшие огнеборцы потушили возгорание и нашли тела двух человек — 40-летнего мужчины и 28-летней женщины. 55-летняя женщина скончалась позже в больнице. Отмечается, что обвиняемая не стала отрицать свою причастность к происшествию.

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