Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Бадри Эсебуа, которого обвиняют в захвате заложников в отделении Банка Грузии в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), был уволен из вооруженных сил в мае 2019 года. Данное заявление 28 октября распространила пресс-служба минобороны Грузии.

В качестве подтверждения этого заявления на сайте военного ведомства был размещен приказ об увольнении Эсебуа. В пресс-службе отметили, что данная информация публикуется из-за того в СМИ, которые близки к оппозиционной партии «Единое национальное движение», утверждают, будто подозреваемый в захвате заложников состоит на военной службе.

«Партийное телевидение «Национального движения» «Мтавари архи» продолжает дезинформационную кампанию против Сил обороны, будто напавший на филиал одного из банков в Зугдиди является действующим военнослужащим», — говорится в заявлении минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Зугдиди неизвестный в маске захватил, по разным данным, до 43 заложников. Он потребовал за них $0,5 млн в качестве выкупа. Деньги злоумышленнику передали и позволили скрыться. Родственники Эсебуа заявляют, что их сын не совершал преступления и не похож на того, кто захватывал заложников. Родители подозреваемого не знают, где он может находиться.

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