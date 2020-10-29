Кызыл, , 08:48 — REGNUM В Туве перед судом предстанет директор компании «Аржаан», которого обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, в результате чего произошло массовое заболевание детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

В январе 2019 года он заключил договор с Тувинским кадетским корпусом на организацию питания воспитанников учебного заведения. Как отмечается, обвиняемый взял обеспечить продуктами питания высшего качества.

Однако, по версии следствия, директор допустил к работе работницу, которая ранее была отстранена после выявления у неё стафилококка. При этом она после отстранения от работы не прошла медицинский осмотр. В результате заболели 29 воспитанников школы-интерната.

«Согласно заключениям экспертиз у всех потерпевших выявлена кишечная инфекция вирусной этиологии, обусловленная употреблением инфицированных (обсемененных норо-ротавирусами) готовых блюд, что произошло при занесении норо-ротавирусов в процессе их приготовления и раздачи, и при несоблюдении требований санитарно эпидемиологических правил», — отметили в следствии.

Отмечается, что директор в происшествии раскаялась и возместила материальный ущерб каждому потерпевшему. Учитывая это, а также то, что подобное преступление она совершила впервые, следователи просят назначить ей наказание в виде судебного штрафа.