Иркутск, , 08:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 29 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 24 081 человек, причём 169 из них добавились только за последние сутки.

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Не обошлось без 14 новых летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 415 человек. Смерть ещё 114 пациентов с коронавирусом наступала от иных причин, утверждают медики. Госпитализированы 3791 пациент (+77 за последние сутки). Выздоровели 19 242 пациента (+169 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 октября в Приангарье произошло 13 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

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