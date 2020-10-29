Кривой Рог, Украина, , 08:39 — REGNUM В Днепропетровской области задержан 29-летний мужчина, которого подозревают в умышленном повреждении железнодорожного полотна. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба Национальной полиции области.

Правоохранители рассказали, что подозреваемый повредил рельсы, чтобы сдать их фрагменты на металлолом.

«Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражи 29-летний местный житель. Расследование данного факта ведётся в рамках уголовного производства, открытого по ст. 276 («Нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»)», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Кривом Роге из-за повреждения железнодорожного полотна с рельсов сошёл грузовой поезд, состоящий из 15 вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава госкомпании «Укрзализныця» Владимир Жмак предположил, что крупную железнодорожную аварию в Кривом Роге могли спровоцировать умышленно.

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