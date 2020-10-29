Барнаул, , 08:30 — REGNUM По данным оперативного штаба на 29 октября, в Алтайском крае выявлен 18 781 носитель SARS-CoV-2, причём только 216 из них добавились за последние сутки. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5690 человек, +47 за последние сутки) и ОРВИ (7276 человек + 159 за последние сутки).

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Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 480 пациента (+38 пациентов за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент (их количество за сутки не изменилось). За последние 24 часа подтверждена смерть еще 14 человек с SARS-CoV-2.

Общее число жертв коронавируса в Алтайском крае составляет уже 748 человек.

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. Сначала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 396 (+10 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 15 936 человек (+122 за сутки).

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