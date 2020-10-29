Манила, , 07:53 — REGNUM Число погибших в результате стихийных бедствий на Филиппинах, вызванных тайфуном «Молави», выросло до 16 человек, сообщает филиппинское агентство по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, еще 22 человека получили травмы различной степени тяжести, четверо — пропали без вести. Из-за тайфуна местным властям пришлось эвакуировать более 242 тыс. человек. Из них более 65 тыс. в настоящее время находятся в центрах временного размещения.

Также в результате тайфуна оказались повреждены 105 дорог и 22 моста. Ущерб для сельского хозяйства оценивается в 737 млн песо (около $15 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Молави» унес жизни 25 человек во Вьетнаме. Также в стране 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

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