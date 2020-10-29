Чита, , 07:48 — REGNUM Пристальное внимание к вопросам лесоохраны позволило выявить в Забайкалье 600 случаев недобросовестного лесопользования. Об этом губернатор региона Александр Осипов сообщил в ходе расширенного заседания коллегий прокуратур Забайкальского края и Республики Бурятия, где обсуждался вопрос противодействия незаконному обороты древесины.

«В правоохранительные органы направлены 641 материал по уголовным делам, возбуждено 434 из них, за аналогичный период прошлого года было заведено 368 дел. К уголовной ответственности привлечены 193 человека», — пояснил глава Забайкалья.

Он отметил, что в ходе рейдовых мероприятий часто выявляются места рубок, где незаконная заготовка древесины осуществлялась задолго до момента их обнаружения. По административным делам на нарушителей наложено 2,6 миллиона рублей штрафов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 г. Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса. Чтобы исправить ситуацию была запущена программа «Цифровой лес». Участие в данном пилотном проекте позволит получить полную прозрачность для работы инвестора.

Ранее губернатор региона Александр Осипов отмечал, что с начала 2020 года площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 1,6 раза.

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