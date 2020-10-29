Чита, , 07:37 — REGNUM С начала 2020 года площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 1,6 раза. Такие данные приводит пресс-служба забайкальского губернатора. Всего на территории лесного фонда региона было зарегистрировано 848 лесных пожаров на общей площади 349 тысяч гектаров. В прошлом году было зафиксировано 938 лесных пожаров на площади 567 тысяч гектаров.

Как пояснил на расширенном заседании коллегий прокуратур Забайкальского края и Республики Бурятия по противодействию незаконному обороту древесины заявил губернатор Забайкалья Александр Осипов, причины снижения площади огня кроются в увеличении федерального финансирования на эти цели. Он предложил увеличить финансирование лесопожарных формирований в следующем году для улучшения результатов.

«За счет средств субвенций из федерального бюджета закуплено 115 единиц техники, в связи с чем оперативнее стали тушить, площадь лесных пожаров уменьшилась», — сказал губернатор Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году непрекращающиеся лесные пожары в Забайкальском крае стали причиной введения режима ЧС на всей территории региона. Тогда на противопожарные мероприятия федеральные власти выделили Забайкалью 995 миллионов рублей (это в два раза больше, чем в предыдущие годы).

Чтобы не допустить широкого распространения лесных пожаров в Забайкальском крае власти региона приводят в порядок пожарные части. В этом региону помогают федеральные власти. В частности, Правительство РФ в 2020 году выделяет Забайкальскому краю 200 миллионов рублей на строительство пожарных депо и покупку пожарных автомобилей. Это позволит подразделениям «Забайкалпожспаса» оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

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