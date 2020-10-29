Тамбов, , 06:40 — REGNUM Не менее четырех человек пострадали в результате пожара в жилом доме города Котовск Тамбовской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что в ликвидации возгорания принимали участие девять человек личного состава и две единицы спецтехники. В результате пожара дом был поврежден на площади 45 квадратных метров. Также пострадали четыре человека. О состоянии их здоровья информации не приводится. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября произошел пожар в частном доме в Калининграде. Пожар был ликвидирован, однако на месте происшествия спасатели обнаружили тела трех погибших.