Ханой, , 06:21 — REGNUM Уже 13 человек числятся погибшими от стихийных бедствий во Вьетнаме, вызванных тайфуном «Молаве», сообщает пресс-служба вьетнамского правительства.

По его данным, в результате схода оползней в провинции Куангнам погибли 13 человек, еще 40 — пропали без вести. Власти уже направили в зону бедствия военнослужащих и тяжелую технику для устранения последствий стихийного бедствия, а также для проведения поисково-спасательных работ.

«Дороги покрыты крупным слоем грязи, ливни все еще продолжаются, однако спасательные работы необходимо провести быстро», — заявил премьер-министр Вьетнама.

Отмечается, что после тайфуна «Молави» в стране миллионы человек остались без электроснабжения, были повреждены 56 тысяч домов.

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