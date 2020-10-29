Петропавловск-Камчатский, , 06:13 — REGNUM В среду, 28 октября, в реанимационном отделении краевой больницы имени Лукашевского умер депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский.

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«Многие годы Михаил Леонидович посвятил Камчатке, её развитию, отстаиванию интересов жителей. Сложно представить, насколько сейчас тяжело его родным и близким. Это тяжёлая утрата для семьи. От лица правительства региона выражаю глубокие соболезнования всем тем, кто знал и любил Михаила Леонидовича. Скорбим вместе с вами», — выразил соболезнования губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Михаил Пучковский был избран депутатом ЗС Камчатки в сентябре 2016 года. Он возглавлял региональное отделение «Справедливой России», но в марте 2020 года принял решение покинуть этот пост. Своё решение он объяснил несогласием с позицией партии, поддержавшей проведение голосования за внесение поправок к Конституции РФ «единым пакетом».

По итогам декларационной кампании за 2019 год в тройку самых бедных депутатов Заксобрания Камчатки вошёл Михаил Пучковский с доходом в 306 тыс. 749 рублей.

Пучковского к регионе считают самым ярким оппозиционером.

Как сообщало ИА REGNUM, родственники депутата Законодательного собрания Камчатского края Михаила Пучковского обращались к губернатору Владимиру Солодову с просьбой принять все возможные меры для его лечения.