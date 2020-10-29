Новый Орлеан, США, , 06:11 — REGNUM В штате Луизиана в результате воздействия урагана «Дзета» погиб человек. Об этом управление по чрезвычайным ситуациям штата 28 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Отделение управления по чрезвычайным ситуациям в Новом Орлеане отреагировало на вызов в связи со смертельным поражением электрическим током, происшедшим из-за нарушения линии электропередач. Сейчас снаружи много опасностей», — говорится в сообщении.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, его центр в настоящее время находится над Новым Орлеаном и перемещается на северо-восток со скоростью около 11,4 м/с. Скорость ветра в его пределах достигает 37,5 м/с.

Ранее губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс в связи с приближением урагана «Дзета» ввёл в штате режим чрезвычайной ситуации. Также он предостерёг жителей, использующих генераторы. «Если вы используете генератор, будьте осторожны. Большинство смертей от «Лауры» произошло из-за неправильного использования генераторов», — написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-восточное побережье полуострова Юкатан обрушился Ураган «Дзета».

Читайте ранее в этом сюжете: На побережье полуострова Юкатан обрушился ураган «Дзета»