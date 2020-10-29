Лимасол, Кипр, , 05:42 — REGNUM В городе Лимасоле массовая акция протеста против коррупции и новых ограничительных мер, введённых для противодействия коронавирусу, вечером 28 октября переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Об этом сообщает газета Phileleftheros.

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Всего в протестах участвовали около 400 человек, часть которых были в капюшонах. В полицейских начали бросать камни и запускать сигнальные ракеты.

По данным газеты, одна полицейская машина была сожжена. Также пострадали несколько военнослужащих, которые были направлены на помощь правоохранителям.

Напомним, что власти Кипра с 23 октября сроком на дые недели ввели комендантский час в округах Лимасол и Пафос, где наблюдается наиболее неблагополучная ситуация с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, родители из города Биелина в Боснии и Герцеговине 28 октября провели митинг с требованиями вернуть их детей на занятия в школы. Также ещё в нескольких городах Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины были организованы протесты граждан, которые выступают против мер, принятых республиканским штабом по чрезвычайным ситуациям, для борьбы с коронавирусом.

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