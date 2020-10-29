Тунис, , 05:18 — REGNUM Правоохранительные органы Туниса раскрыли международную сеть по незаконной торговле человеческими органами, заявил генпрокурор суда первой инстанции тунисского города Загуан Сами Бен Уиди в эфире радиостанции Mosaique Fm.

Преступники выступали посредниками для жителей Туниса, которые продавили свои органы в Турцию. Выйти на след группы и доказать деятельность злоумышленников удалось после задержания мужчины, вернувшегося на родину с $15 тыс.

В рамках расследования его дела тунисские правоохранители наладили связи со своими коллегами из Турции, куда из Туниса вскоре должна быть направлена следственная группа. Задержанный проходит по этому делу как потерпевший, поэтому власти не стали изымать у него деньги, полученные от продажи собственной почки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в сирийской провинции Идлиб была обнаружена медицинская лаборатория по изъятию человеческих органов.

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