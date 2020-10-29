Петропавловск-Камчатский, , 05:17 — REGNUM Полицейские на Камчатке смогли предотвратить жестокое убийство, вовремя приехав по вызову к месту происшествия, где дрались двое мужчин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Между мужчинами 25 и 34 лет возник конфликт. Первый нанёс второму не менее девяти ударов лезвием ножа в голову и грудную клетку. От удара рукой по голове более старший мужчина упал и ударился об асфальт. К этому времени на место происшествия прибыли полицейские, которых вызвали соседи, и задержали обвиняемого в покушении на убийство.

Следствие по делу окончено. Обвинительное заключение находится на рассмотрении у прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне расследуется уголовное дело по факту ссоры со стрельбой, в результате которой были убиты два человека и ранены ещё трое. СКР возбудил уголовное преследование по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».