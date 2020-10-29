Оха, Сахалинская область, , 05:13 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в Охе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в четырехэтажном доме по улице Карла Маркса. Пожарные прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления вызова. К моменту прибытия спасателей в одной из квартир горел диван на площади 0,5 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Башкирии во время тушения пожаров были обнаружены тела двух мужчин. Один из них погиб при пожаре в жилом доме в деревне Знаменка, второй — в Васильевке.