Мехико, , 04:50 — REGNUM В муниципалитете Сальватьерра в штате Гуанахуато в центральной части Мексики полиция обнаружила захоронение с телами 59 человек. Об этом руководитель Национальной комиссии по поиску пропавших без вести Карла Осуна 28 октября сообщила в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в социальной сети Facebook.

«Мы нашли 59 тел в тайных захоронениях. Мы продолжаем поиски», — заявила Осуна.

По её словам, погибшие являются жертвами орудующих в регионе организованных преступных группировок.

Напомним, что на январь 2020 года в Мексике зарегистрировано более 61 тысячи человек, пропавших без вести. Усилия властей, направленные на снижение уровня насилия в стране, не приносят заметных результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Мексики разыскивают пропавшую без вести гражданку России, прибывшую в страну в начале октября. По информации российской стороны, Елена Т. пропала на территории штата Халиско, расположенного на западе Мексики, с 12 октября её поисками занимается прокуратура штата.

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