Чебоксары, , 04:16 — REGNUM В Чувашии по делу бывшего директора Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, которого подозревают в ряде коррупционных преступлений, могут конфисковать квартиру. Квартира оформлена на пенсионерку, которая является родственницей супруги обвиняемого, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Экс-директор техникума также являлся депутатом городского собрания Чебоксар. В надзорном ведомстве по итогам проверки сведений о доходах за 2015 — 2017 годы отмечают, что доход подозреваемого и доход его супруги за указанный период превысил 5 млн рублей.

«Выявлен факт приобретения квартиры в Чебоксарах за 7,2 млн рублей, которая для сокрытия расходов была оформлена на близкую родственницу супруги, являющуюся пенсионеркой и не имеющий доходов для приобретения соответствующей недвижимости», — говорят в надзорном ведомстве по итогам проверок.

Чувашская прокуратура вышла в суд с иском об обращении в доход государства указанной квартиры, так как не было представлено сведений о подтверждении приобретения жилья «на законные доходы».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года стало известно, что в отношении бывшего директора техникума городского строительства и хозяйства возбуждено новое уголовное дело: по данным правоохранителей, в 2017 году он получил более 5,4 млн рублей взятки от индивидуального предпринимателя, с которым заключил договор на ремонт общежития образовательного учреждения. Ранее следствием установлено, что в 2018—2019 годах подозреваемый за счет средств техникума приобретал заграничные туристические путевки. Выявлены и другие эпизоды.

Следствие подозревает экс-руководителя техникума в служебном подлоге, получении взяток, растрате.

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