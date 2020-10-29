Петропавловск-Камчатский, , 04:02 — REGNUM На Камчатке суд освободил от уголовной ответственности сотрудника финансовой организации, который накануне 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в «Ватсап» разместил портрет Гитлера со свастикой.

Читайте также: В Адыгее дали срок осужденному из Дагестана за экстремизм в стенах колонии

Помимо этого он призывал сжигать представителей одной из национальностей.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности через сеть «Интернет», пишет ИА «Кам 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Камчатскому краю.

Обвиняемый свою вину признал и для того, чтобы загладить вред пожертвовал Елизовскому психоневрологическому интернату для детей «Ягодка» 10 тыс. рублей.

Учитывая все обстоятельства, суд оштрафовал мужчину на 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в Адыгее признал выходца из Дагестана, отбывающего наказание в местной колонии, виновным в экстремизме. Он приговорен почти к пяти годам лишения свободы.