Санкт-Петербург, , 03:50 — REGNUM В деревне Буяницы Волосовского района Ленинградской области полностью потушен пожар на лакокрасочном заводе. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 10:05 28 октября. Прибывшие на место дежурные расчёты обнаружили, что в четырёх ангарах предприятия горят ёмкости с растворителем.

По предварительной оценке площадь пожара достигла 2850 кв. метров. Ранг пожара был повышен до второго номера сложности. С предприятия был эвакуирован весь персонал. Также к месту происшествия выехал начальник ГУ МЧС России Евгений Дайнеко.

В 13:06 пожар на предприятии был локализован. В 14:32 было ликвидировано открытое горение.

«В 23:50 пожар был полностью ликвидирован. Работы завершены. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении ведомства.

В тушении пожара на предприятии было задействовано 79 человек и 33 единицы спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в деревне Буяницы Волосовского района Ленинградской области утром в среду, 28 октября, загорелся лакокрасочный завод. В четырёх ангарах горят ёмкости с растворителем.

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