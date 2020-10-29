Огаста, США, , 02:46 — REGNUM Мужчину, вооруженного ножом и деревянной дубинкой, который направлялся в сторону толпы на митинге в поддержку президента США Дональда Трампа, задержала полиция американского штата Мэн, передает телекомпания ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На мероприятии присутствовала губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм. Отмечается, глава государства и окружение не посещали митинг. В настоящее время мужчину выпустили под залог.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в американском штате Мэриленд полиция арестовала мужчину, которого подозревают в стрельбе в двух сторонников Дональда Трампа.

На следующий день в этом же штате был задержан местный житель, угрожавший кандидатам в президенты и вице-президенты от демократов Джо Байдену и Камале Харрис, а также сторонникам этих политиков.

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