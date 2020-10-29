Вашингтон, , 01:03 — REGNUM На побережье американского штата Луизиана обрушился ураган первой категории «Сета», скорость ветра внутри которого достигает 48 м/с, сообщает на своем сайте Национальный центр США по ураганам.

«Сета» находится примерно в 100 км к юго-западу от города Новый Орлеан. Ураган движется на северо-восток со скоростью 39 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сета» превратился из тропического шторма в ураган 26 октября, приближаясь к мексиканскому полуострову Юкатан.

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