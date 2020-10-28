Ханой, , 23:46 — REGNUM Семь жителей провинции Куангнам (Вьетнам) погибли из-за оползней, вызванных тайфуном «Молаве», сообщает 28 октября VnExpress.

Уточняется, что без вести пропавшими считаются 46 человек. К поиску пропавших людей привлечены силы комитета по поисково-спасательным работам и реагированию на чрезвычайные ситуации Вьетнама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скорость ветра тайфуна «Молаве» достигала 90 м/с.

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