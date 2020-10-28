Дананг, Вьетнам, , 23:22 — REGNUM Два человека погибли и 26 пропали без вести из-за тайфуна «Молаве» к югу от города Дананга (Вьетнам), передаёт 28 октября Al Jazeera.

Скорость ветра достигала 90 м/с, в провинции Куангнгай — 150 м/с. Комментируя этот погодный катаклизм, президент общества Красного Креста Вьетнама Нгуен Тхи Суан Ту сказал:

«Это одно из самых страшных разрушений, которые когда-либо видели во многих регионах».

По некоторым данным, у 54 тысяч домов сорваны крыши, повалены деревья. Аэропорты, пляжи и учебные учреждения временно не работают.

Две лодки затонули из-за сильного ветра у побережья провинции Биньдинь, военно-морской флот Вьетнама поручил двум спасательным лодкам поиск 26 рыбаков.

Напомним, по состоянию на 22:00 (время местное) 27 октября было эвакуировано 374 631 человек в Туа Тхиен Хюэ, Дананге, Куанг Нам, Куанг Нгаи, Бинь Динь и Фу Йен.

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