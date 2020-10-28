Гатчина, Ленинградская область, , 18:10 — REGNUM Следственное управление СКР по Ленинградской области ведёт проверку по факту смерти молодого мужчины в городе Гатчина во время задержания полицейскими. Об этом 28 октября ИА REGNUM заявили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в СУ СКР по Ленобласти.

Там уточнили, что проверка проводится по факту кончины человека без признаков насильственной смерти.

Как сообщает издание 47news, накануне вечером из окна шестого этажа многоэтажного дома в Гатчине начали падать на землю различные вещи. Их выбрасывал молодой мужчина. Поведение соседа вызвало беспокойство соседей и они вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов сразу не смогли попасть в квартиру неадекватного жителя и позвали на помощь спасателей, а также вызвали родителей буйного жильца. Когда дверь в квартиру была взломана, и блюстители порядка вошли внутрь, мужчину повалили на пол для задержания.

Очевидцем этого оказалась мать мужчины, прибывшая на место инцидента. Как она рассказала изданию, полицейские якобы сильно сдавили шею ее сына, из-за чего тот сначала прокусил себе язык, а затем задохнулся.

В настоящее время устанавливается точная причина смерти человека. По некоторым данным, он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.