Минск, , 17:32 — REGNUM На одном из участков железной дороги в Минской области обнаружен муляж взрывного устройства, сообщает 28 октября пресс-служба МВД Белоруссии.

Муляж бомбы найден в районе Смолевичей.

Белорусская милиция проводит проверку по факту этого инцидента.

«Сначала около 5:30 (совпадает с мск) дежурная по железнодорожной станции Красное Знамя рассказала о принудительном срабатывании сигнализации на перегоне Заречное-Красное знамя. Рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация. Через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами», — указано в сообщении пресс-службы.

Прибывшие на место оперативники и саперы обследовали предмет, но не обнаружили взрывчатых веществ.

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