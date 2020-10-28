Курск, , 17:16 — REGNUM Медведь напал на женщину в частном приюте для животных в Фатежском районе Курской области, сообщили 28 октября в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, днём 26 октября 50-летняя женщина — скотник в частном приюте для домашних и диких животных в деревне Новые Дворы Фатежского проходила мимо клетки с медведем. Хищник зацепил руку женщины и стал тащить в клетку. Работница получила множественные телесные повреждения, её госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу.

Следственными органами Курской области проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи суд вынес решение по уголовному делу в отношении владельца двух медведей, которые убили оказавшегося рядом с вольером ребёнка.