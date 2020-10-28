Тюмень, , 16:23 — REGNUM В Тюмени в районе Метелёво, где 28 октября горели три коттеджа, 29 частных домов отключены от подачи газа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По информации департамента ЖКХ Тюменской области, сегодня днём в аварийно-спасательную службу АО «Газпром газораспределение Север» поступила заявка от абонента о повышенном давлении газа в Метелёво.

«По указанному адресу выехали специалисты газовой службы. На месте установлено, что произошло три хлопка газовоздушной смеси с последующим задымлением в одном доме и возгоранием в двух жилых домах», — сообщает департамент.

Прокуратура Тюменской области поручила организовать обследование пострадавших домов и предоставить жильцам место для временного проживания. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Специалисты АО «Газпром газораспределение Север» проводят диагностику, обход по домам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в микрорайоне коттеджной застройки Метелёво на ул. Светлая днём 28 октября загорелись сразу три дома. На пожаре работали 44 сотрудника МЧС и 14 единиц ведомственной техники. Дознаватели выясняют причины возгорания. На пожаре пострадала женщина, которая на данный момент госпитализирована с травмой средней степени тяжести.

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