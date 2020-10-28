Варшава, , 16:12 — REGNUM В Варшаве 25-летняя девушка подозревается в нанесении ранения полицейскому во время уличной акции протеста. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Окружная варшавская прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в отношении протестующей в виде её ареста до судебного разбирательства», — сообщила Александра Скжиняж, представитель окружной прокуратуры в Варшаве.

«Деяние девушки в прокуратуре расценивают как хулиганское преступление», — сказала Скжиняж. В настоящее время ведомство ожидает решения суда.

Инцидент произошел 26 октября, когда протестующие пытались ворваться в костел, но им перегородили дорогу консервативные активисты, поддерживающие запрет абортов. Между сторонами встали полицейские, чтобы избежать потасовок и драк. В это время протестующие начали забрасывать оппонентов разными предметами, запускать в них фейерверки, что привело к ранению одного из сотрудников полиции.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял решение, которое признает неконституционным проведение абортов в случае выявленных у плода патологий. Данный вердикт вызвал противостояние в обществе, акции протеста, а также ряд столкновений, которые заканчивались ранениями. Протестующие против решения Судя, помимо прочего, сорвали Богослужение в городе Познань.